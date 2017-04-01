В семье Яны Клочковой случилась трагедия
У известной пловчихи и «Золотой рыбки» Украины — Яны Клочковой в семье произошла беда.
У известной пловчихи и «Золотой рыбки» Украины — Яны Клочковой в семье произошла беда.
У спортсменки умер близкий человек — дедушка чемпионки. Об этом Яна рассказала со своей страницы в Инстаграм.
По словам Яны, она очень любила дедушку и всегда будет любить.
Подписчики выразили Яне искренние соболезнования в ее беде и призвали спортсменку держаться. В комментариях Яна написала, что находится за 10 тысяч километров от дедушки и не может с ним даже проститься и быть с ним рядом.