В семье Яны Клочковой случилась трагедия

У спортсменки умер близкий человек — дедушка чемпионки. Об этом Яна рассказала со своей страницы в Инстаграм.

По словам Яны, она очень любила дедушку и всегда будет любить.

Подписчики выразили Яне искренние соболезнования в ее беде и призвали спортсменку держаться. В комментариях Яна написала, что находится за 10 тысяч километров от дедушки и не может с ним даже проститься и быть с ним рядом.