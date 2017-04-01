Столичному таксисту, севшему пьяным за руль, грозит уголовное дело
Таксисту из Кишинева грозит крупный штраф за вождение в пьяном виде и наказание за хулиганство. Он едва не устроил аварию, а затем еще ввязался в драку.
Таксисту из Кишинева грозит крупный штраф за вождение в пьяном виде и наказание за хулиганство. Он едва не устроил аварию, а затем еще ввязался в драку.
В полицию позвонили автомобилисты, заметившие машину такси, которая двигалась зигзагами.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Каля Орхеюлуй. Очевидцы говорят, что машина такси едва не спровоцировала ДТП.
Агрессивного водителя задержали патрульные инспекторы.
«Дрались три человека, в том числе водитель такси, который, очевидно, был пьян. Он вышел из машины и ввязался в драку с другими водителями, которые указали ему на нарушение правил», — сказал патрульный инспектор Виталий Гузун.
Тест показал десятикратное превышение нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Присутствие оператора с камерой нарушителю не понравилось.
Грозит таксисту штраф до 40 тысяч леев и лишение прав сроком до пяти лет.