Столичному таксисту, севшему пьяным за руль, грозит уголовное дело

Житель Молдовы поехал в Украину по паспорту своего брата-близнеца

Инцидент произошел накануне вечером на улице Каля Орхеюлуй. Очевидцы говорят, что машина такси едва не спровоцировала ДТП.

Агрессивного водителя задержали патрульные инспекторы.

«Дрались три человека, в том числе водитель такси, который, очевидно, был пьян. Он вышел из машины и ввязался в драку с другими водителями, которые указали ему на нарушение правил», — сказал патрульный инспектор Виталий Гузун.

Тест показал десятикратное превышение нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Присутствие оператора с камерой нарушителю не понравилось.

Грозит таксисту штраф до 40 тысяч леев и лишение прав сроком до пяти лет.