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10:59 (мск), источник: Publika.md

Столичному таксисту, севшему пьяным за руль, грозит уголовное дело

Таксисту из Кишинева грозит крупный штраф за вождение в пьяном виде и наказание за хулиганство. Он едва не устроил аварию, а затем еще ввязался в драку.

Источник: Publika.md

В полицию позвонили автомобилисты, заметившие машину такси, которая двигалась зигзагами.

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Инцидент произошел накануне вечером на улице Каля Орхеюлуй. Очевидцы говорят, что машина такси едва не спровоцировала ДТП.

Агрессивного водителя задержали патрульные инспекторы.

«Дрались три человека, в том числе водитель такси, который, очевидно, был пьян. Он вышел из машины и ввязался в драку с другими водителями, которые указали ему на нарушение правил», — сказал патрульный инспектор Виталий Гузун.

Тест показал десятикратное превышение нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Присутствие оператора с камерой нарушителю не понравилось.

Грозит таксисту штраф до 40 тысяч леев и лишение прав сроком до пяти лет.

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