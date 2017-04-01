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12:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах осквернили памятник Тукаю

Акт вандализма в отношении памятника великому поэту в Автограде происходит не в первый раз.

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). В челнинском сквере Тукая разбита большая гранитная плита возле памятника, сожжены деревянные урны, отломаны рейки на скамейках, пишут «Челнинские известия».

Комиссия из представителей Горзеленхоза и исполкома Центрального района провели ревизию объекта: был составлен акт необходимых восстановительных работ.

Директор ОАО «Горзеленхоз» Салим Хабибуллин рассказал, что на ремонт необходимо дополнительное финансирование, но в таком неприглядном виде зона отдыха не останется, «Горзеленхоз» ищет на это средства.

Памятник Тукаю открыли в Челнах в 2011 году в честь 125-летия великого татарского поэта. Весной 2015 года вандалы осквернили монумент: разрисовали скульптуру и оторвали изображение книги.

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