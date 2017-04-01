Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Мощный взрыв в Нью-Йорке: идет эвакуация - СМИ
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
90-летний британец сменил пол
У легких нашли новые функции
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
12Ливни затопили Перу
12:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полицейские задержали мужчину, напавшего на девочку в Чистополе

На ребенка напал неработающий ранее судимый житель Рыбно-Слободского района.

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). По подозрению в совершении преступления в отношении 12-летней девочки в Чистополе сотрудники уголовного розыска задержали неработающего неоднократно судимого 35-летнего жителя села Большое Кольчугино Рыбно-Слободского района, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чистополе неизвестный напал на ребенка. Девочка возвращалась домой от бабушки, когда в районе улицы Бебеля к ней подошел незнакомый мужчина и, обхватив за шею, отобрал у нее 17 рублей. Потом он предложил проводить ребенка до дома. Оказавшись во дворе дома, неизвестный толкнул девочку в сугроб, несколько раз ударил ее по лицу и потребовал, чтобы она принесла ему тысячу рублей. Девочка смогла вырваться и убежала домой.

Задержали мужчину дома у бывшей жены. Как выяснили полицейские, мужчина ранее был судим за ограбление и разбойное нападение. Освободился только в сентябре прошлого года. По информации источника ИА «Татар-информ», он уже признался в нападении на ребенка.

Сотрудники уголовного розыска подозревают его в попытке совершения такого же преступления в Нижнекамске.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полицейские задержали мужчину, напавшего на девочку в Чистополе
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
СМИ: состояние семьи дочери Трампа составляет $740 миллионов
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать
Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии
Минпромторг отверг идею об ограничении работы гипермаркетов
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь