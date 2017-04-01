Полицейские задержали мужчину, напавшего на девочку в Чистополе

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). По подозрению в совершении преступления в отношении 12-летней девочки в Чистополе сотрудники уголовного розыска задержали неработающего неоднократно судимого 35-летнего жителя села Большое Кольчугино Рыбно-Слободского района, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чистополе неизвестный напал на ребенка. Девочка возвращалась домой от бабушки, когда в районе улицы Бебеля к ней подошел незнакомый мужчина и, обхватив за шею, отобрал у нее 17 рублей. Потом он предложил проводить ребенка до дома. Оказавшись во дворе дома, неизвестный толкнул девочку в сугроб, несколько раз ударил ее по лицу и потребовал, чтобы она принесла ему тысячу рублей. Девочка смогла вырваться и убежала домой.

Задержали мужчину дома у бывшей жены. Как выяснили полицейские, мужчина ранее был судим за ограбление и разбойное нападение. Освободился только в сентябре прошлого года. По информации источника ИА «Татар-информ», он уже признался в нападении на ребенка.

Сотрудники уголовного розыска подозревают его в попытке совершения такого же преступления в Нижнекамске.