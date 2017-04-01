В речном порту Казани во время зимовки ушел под воду буксир

На береговой производственный участок речпорта, расположенный на улице Портовой, выехали спасатели. Как выяснилось, буксир частично ушел под воду в технической зоне, предназначенной для зимовки судов.

Дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты исполкома Казани при помощи двух мотопомп откачала воду из трюмов и удержала судно на плаву.

Пострадавших нет, причина устанавливается.