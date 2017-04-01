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12:04 (мск), источник: Prokazan.ru

В речном порту Казани во время зимовки ушел под воду буксир

Вечером 31 марта на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил звонок из казанского речного порта. Очевидцы сообщили, что происходит подтопление 20-метрового буксира «Боец».

На береговой производственный участок речпорта, расположенный на улице Портовой, выехали спасатели. Как выяснилось, буксир частично ушел под воду в технической зоне, предназначенной для зимовки судов.

Дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты исполкома Казани при помощи двух мотопомп откачала воду из трюмов и удержала судно на плаву.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

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