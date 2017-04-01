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12:01 (мск), источник: Новый Калининград

Под Светлым обнаружили авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны

Также было обнаружено еще 5 взрывоопасных предметов.

Специалисты ЗАО «Форпост Балтики плюс» вывезли из лесного массива севернее СНТ «Балтика» Светловского городского округа авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Реагирование сил и средств РСЧС было своевременным. Для вывоза авиабомбы привлекались силы и средства ЗАО «Форпост Балтики плюс» в количестве 4 человек и 1 единицы техники. Помощь спасателей не потребовалась. Кроме того, было обнаружено 2 артиллерийских времен ВОВ в Багратионовском ГО и один — на улице Маршала Новикова в городе Калининграде, а также минометный заряд и граната в Балтийске.

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