Под Светлым обнаружили авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны

Специалисты ЗАО «Форпост Балтики плюс» вывезли из лесного массива севернее СНТ «Балтика» Светловского городского округа авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Реагирование сил и средств РСЧС было своевременным. Для вывоза авиабомбы привлекались силы и средства ЗАО «Форпост Балтики плюс» в количестве 4 человек и 1 единицы техники. Помощь спасателей не потребовалась. Кроме того, было обнаружено 2 артиллерийских времен ВОВ в Багратионовском ГО и один — на улице Маршала Новикова в городе Калининграде, а также минометный заряд и граната в Балтийске.