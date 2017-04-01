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12:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Нововоронежем в сгоревшей кабине «КамАЗа» нашли тело мужчины

Специалисты выясняют личность погибшего и причину пожара.

В сгоревшей кабине «КамАЗа» нашли тело мужчины. Грузовик загорелся около 00:36 на дороге к агрохолдингу «Бунге СНГ» в Нововоронеже в субботу, 1 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Очевидцы рассказали о пожаре по номеру системы 112. Спасатели потушили пламя в 00:52. На месте происшествия работали шесть человек с двумя машинами. Специалисты выясняют личность погибшего и причину пожара.

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