Под Нововоронежем в сгоревшей кабине «КамАЗа» нашли тело мужчины

В сгоревшей кабине «КамАЗа» нашли тело мужчины. Грузовик загорелся около 00:36 на дороге к агрохолдингу «Бунге СНГ» в Нововоронеже в субботу, 1 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Очевидцы рассказали о пожаре по номеру системы 112. Спасатели потушили пламя в 00:52. На месте происшествия работали шесть человек с двумя машинами. Специалисты выясняют личность погибшего и причину пожара.