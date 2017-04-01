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11:33 (мск), источник: Pro Город Самара

Под Самарой водитель «десятки» попался с поддельными правами

На посту ДПС в Зеленовке инспекторы остановили «десятку», за рулем которой находился житель Пензы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские заподозрили, то водительское удостоверение поддельное, экспертиза это подтвердила. Теперь ранее «чистому» (не судим, не привлекался) мужчине 1985 года рождения грозит арест, штраф либо обязательные работы за подделку документов.

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