Баня сгорела в Лукояновском районе Нижегородской области 1 апреля

Согласно информации, 1 апреля в 03:40 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании бани в Лукояновском районе, село Б-Ари.

В результате пожара сгорела баня на площади 24 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались пять человек, две единицы техники.

Напомним, что мужчина погиб при пожаре в Нижегородской области 30 марта 2017 года.