Баня сгорела в Лукояновском районе Нижегородской области 1 апреля
Баня сгорела в Лукояновском районе Нижегородской области 1 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Баня сгорела в Лукояновском районе Нижегородской области 1 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Согласно информации, 1 апреля в 03:40 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании бани в Лукояновском районе, село
В результате пожара сгорела баня на площади 24 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались пять человек, две единицы техники.
Напомним, что мужчина погиб при пожаре в Нижегородской области 30 марта 2017 года.