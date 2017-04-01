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11:59 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Баня сгорела в Лукояновском районе Нижегородской области 1 апреля

Баня сгорела в Лукояновском районе Нижегородской области 1 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Согласно информации, 1 апреля в 03:40 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании бани в Лукояновском районе, село Б-Ари.

В результате пожара сгорела баня на площади 24 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались пять человек, две единицы техники.

Напомним, что мужчина погиб при пожаре в Нижегородской области 30 марта 2017 года.

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