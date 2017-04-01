При пожаре в краснодарской многоэтажке пострадала женщина

Пожар в 16-этажном доме на улице Аверкиева начался в ночь на субботу, 1 апреля. Загорелась квартира на 11 этаже. Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров.

Пожарные справились с огнем быстро — в течение получаса. Однако без пострадавших не обошлось. 32-летняя женщина отравилась продуктами горения, ее отвезли в больницу.