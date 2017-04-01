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11:55 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области водитель Volkswagen, совершая обгон, сбил пешехода

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Источник: Новости Воронежа

Вечером в пятницу, 31 марта, по дороге «Курск-Саратов» ехал 51-летний мужчина на Volkswagen Polo.

Житель Волгоградской области направлялся в сторону Саратова.
В один момент при обгоне авто он выехал на встречную полосу движения, где сбил 31-летнего пешехода.

«Местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

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