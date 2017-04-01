В Воронежской области водитель Volkswagen, совершая обгон, сбил пешехода
Пострадавший скончался на месте происшествия.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
Вечером в пятницу, 31 марта, по дороге «Курск-Саратов» ехал 51-летний мужчина на Volkswagen Polo.
Житель Волгоградской области направлялся в сторону Саратова.
В один момент при обгоне авто он выехал на встречную полосу движения, где сбил 31-летнего пешехода.
«Местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.