В Воронежской области водитель Volkswagen, совершая обгон, сбил пешехода

Вечером в пятницу, 31 марта, по дороге «Курск-Саратов» ехал 51-летний мужчина на Volkswagen Polo.

Житель Волгоградской области направлялся в сторону Саратова.

В один момент при обгоне авто он выехал на встречную полосу движения, где сбил 31-летнего пешехода.