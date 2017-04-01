В четырех областях Казахстана закрыты дороги из-за паводков
Так, размыты некоторые участки дорог в Карагандинской,
Так, размыты некоторые участки дорог в Карагандинской,
В четырех областях Казахстана закрыты дороги
Как сообщается, сегодня, 1 апреля 2017 года в Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166 -750 километре автодороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь», 90−167 километр. Объезд осуществляется по маршруту «Караганда-Аксу-аюлы-Агадырь».
Также в
Кроме того, по данным
По тем же причинам введено ограничение для всех видов автотранспорта в
«На указанных участках установлен сигнальные столбики предупреждающие знаки. Ведется круглосуточное дежурство», — заключили в