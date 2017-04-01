В четырех областях Казахстана закрыты дороги из-за паводков

Как сообщается, сегодня, 1 апреля 2017 года в Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166 -750 километре автодороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь», 90−167 километр. Объезд осуществляется по маршруту «Караганда-Аксу-аюлы-Агадырь».

Также в Восточно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» 8−166 километр, перелив на 27 километре, шириной 12 метров. Объезд данного участка осуществляется через автодорогу «Семей-Караул».

Кроме того, по данным пресс-службы «Казахавтодора», в Павлодарской области в связи с паводками ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар», 186−220 километр, участок от села Майское до города Курчатов.

По тем же причинам введено ограничение для всех видов автотранспорта в Южно-Казахстанской области на автодороге «Самара-Шымкент» 2217−2235 километр, на 229 километре размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арысь. Обьезд осуществляется через село Тамерлановка.