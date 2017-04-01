В Херсонской обл. горел краеведческий музей
Огнем повреждена крыша здания.
Огнем повреждена крыша здания.
В Херсонской области горел краеведческий музей, ликвидация возгорания продолжалась более четырех часов. Об этом сообщает
«31 марта в 22:25 в Службу спасения “101” поступила информация о пожаре на ул. Парковой в пгт Чаплинка. По указанному адресу выехало отделение 22-й Государственной
Пожарные локализовали возгорание в 00:10, полностью ликвидировали в 03:10.
К тушению были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники, в том числе подразделение из пгт
Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.