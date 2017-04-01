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12:03 (мск), источник: 112.ua

В Херсонской обл. горел краеведческий музей

Огнем повреждена крыша здания.

Источник: 112.ua

В Херсонской области горел краеведческий музей, ликвидация возгорания продолжалась более четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

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«31 марта в 22:25 в Службу спасения “101” поступила информация о пожаре на ул. Парковой в пгт Чаплинка. По указанному адресу выехало отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Чаплинского района. На месте происшествия разведкой было установлено, что горит крыша городского краеведческого музея. Площадь возгорания составляла 250 кв. м», — говорится в сообщении.

Пожарные локализовали возгорание в 00:10, полностью ликвидировали в 03:10.

К тушению были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники, в том числе подразделение из пгт Аскания-Нова.

Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.

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