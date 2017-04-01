16-летняя девушка ушла из дома во всем черном и пропала

Как рассказали волонтеры, около 10 часов утра 28 марта девушка ушла из дома, но не вернулась. На вид Виолетта выглядит старше своих лет, она среднего роста, примерно 160 см, с европейским типом лица и длинными светло-русыми волосами. В день исчезновения она была одета во все черное — пуховики, брюки и полуботинки.

При этом волонтеры сообщили, что в это не первый побег для девочки — по их данным, ранее она неоднократно уходила из дома.

Всех, кто знает о местонахождении девушка, просят сообщить в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, ул. Ленина, 67а, либо по телефону (391−97) 74−58−58 или 02), либо волонтерам по телефону 8−950−996−60−66.