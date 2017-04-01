В Северском районе Кубани из-за просадки грунта дамбы введен режим ЧС

Просадка грунта берега Крюковского водохранилища в районе села Михайловского Северского района Кубани была зафиксирована днем в четверг. По данным спасателей, на месте просадки грунта организовано укрепление тела дамбы методом засыпки минеральным грунтом с последующим уплотнением, привлечено 39 единиц грузовой техники, пять бульдозеров и три экскаватора.

«Режим ЧС введен комиссией по чрезвычайным ситуациям только в Северском районе из-за просевшего участка дамбы. На месте продолжаются восстановительные и укрепительные работы. Ситуацию на месте контролируют спасатели», — пояснил собеседник агентства.

По данным МЧС, на месте происшествия уже отсыпано 3,72 тысячи кубических метров сухого откоса, что позволило увеличить высоту тела дамбы в районе просадки на 1,4 метра. Продолжен сброс водохранилища по максимальным значениям, что позволило сбросить 8 миллионов кубометров.

«В первом стационарном пункте размещения находится 31 человек (дом-интернат станицы Черноморской города Горячий Ключ). Население, ранее размещенное в пунктах временного размещения СОШ № 27 и Львовской участковой больнице, возвратились в свои дома», — говорится в сообщении ведомства.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка общей численностью 412 человека и 173 единицы техники, в том числе от МЧС России — 111 человек и 39 единиц техники.