Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Мощный взрыв в Нью-Йорке: идет эвакуация - СМИ
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
90-летний британец сменил пол
У легких нашли новые функции
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
12Ливни затопили Перу
12:27 (мск), источник: РИА Новости

В Северском районе Кубани из-за просадки грунта дамбы введен режим ЧС

СОЧИ, 1 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Режим ЧС введен в Северском районе Кубани, где из-за просадки грунта берега Крюковского водохранилища ведутся восстановительные и укрепительные работы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.

Источник: РИА Новости

Просадка грунта берега Крюковского водохранилища в районе села Михайловского Северского района Кубани была зафиксирована днем в четверг. По данным спасателей, на месте просадки грунта организовано укрепление тела дамбы методом засыпки минеральным грунтом с последующим уплотнением, привлечено 39 единиц грузовой техники, пять бульдозеров и три экскаватора.

«Режим ЧС введен комиссией по чрезвычайным ситуациям только в Северском районе из-за просевшего участка дамбы. На месте продолжаются восстановительные и укрепительные работы. Ситуацию на месте контролируют спасатели», — пояснил собеседник агентства.

По данным МЧС, на месте происшествия уже отсыпано 3,72 тысячи кубических метров сухого откоса, что позволило увеличить высоту тела дамбы в районе просадки на 1,4 метра. Продолжен сброс водохранилища по максимальным значениям, что позволило сбросить 8 миллионов кубометров.

«В первом стационарном пункте размещения находится 31 человек (дом-интернат станицы Черноморской города Горячий Ключ). Население, ранее размещенное в пунктах временного размещения СОШ № 27 и Львовской участковой больнице, возвратились в свои дома», — говорится в сообщении ведомства.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка общей численностью 412 человека и 173 единицы техники, в том числе от МЧС России — 111 человек и 39 единиц техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, зачем Пентагону нужны 'русские' для учений
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
СМИ: состояние семьи дочери Трампа составляет $740 миллионов
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать
Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии
Минпромторг отверг идею об ограничении работы гипермаркетов
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь