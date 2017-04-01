Легковушка перевернулась после столкновения на трассе под Миассом

Автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше после столкновения с другой легковушкой на дороге из Миасса в Златоуст, последствия ДТП попали в кадр видеорегистратора одного из очевидцев.

Аварию зафиксировали около 18 часов 31 марта. По информации издания U24, столкнулись Chevrolet Lacetti и «Лада Калина». На место выезжали спасатели, которые при помощи специнструмента вскрыли машину и отключили аккумулятор. Люди из салона сумели выбраться самостоятельно, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Очевидцы последствий аварии отметили, что от удара машины сломался и упал бетонный столб, а проезжая часть оказалась залита бензином. Обстоятельства ДТП и степень тяжести полученных участниками травм уточняются.