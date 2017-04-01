Под Бахчисараем спасли парня, провалившегося в яму в пещерном городе Эски-Кермен

Так, сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения 31 марта в 12:47. Выяснилось, что пострадавший 2002 г. р. находится в районе пещерного города Эски-Кермен, где он упал в яму и получил травму. Подросток не мог самостоятельно двигаться и нуждался в помощи.

В результате оперативных действий спасателей парень был найден и с помощью носилок доставлен к машине «Скорой помощи». С предварительным диагнозом: «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и тела» пострадавший госпитализирован в Бахчисарайскую центральную районную больницу.