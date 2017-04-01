Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
13:03 (мск), источник: Крым Press

Под Бахчисараем спасли парня, провалившегося в яму в пещерном городе Эски-Кермен

Специалисты аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками горной поисково-спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС по РК провели поисково-спасательную операцию по поиску и эвакуации пострадавшего в пещерном городе Эски-Кермен.

Так, сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения 31 марта в 12:47. Выяснилось, что пострадавший 2002 г. р. находится в районе пещерного города Эски-Кермен, где он упал в яму и получил травму. Подросток не мог самостоятельно двигаться и нуждался в помощи.

В результате оперативных действий спасателей парень был найден и с помощью носилок доставлен к машине «Скорой помощи». С предварительным диагнозом: «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и тела» пострадавший госпитализирован в Бахчисарайскую центральную районную больницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
СМИ: состояние семьи дочери Трампа составляет $740 миллионов
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать
Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии
Минпромторг не одобрил идею об ограничении работы гипермаркетов
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь