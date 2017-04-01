В Петербурге машина выехала на тротуар и сбила насмерть двух пешеходов
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов на востоке Петербурга, два человека погибли и один пострадал, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов на востоке Петербурга, два человека погибли и один пострадал, сообщили «Интерфаксу» в
«По предварительной информации, в 10:40 на Дальневосточном проспекте, 16 водитель автомобиля “Форд” 1991 года рождения выехал на тротуар, где сбил людей, после чего машина опрокинулась. Погибли два пешехода — мужчина и женщина», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что еще одна
Как отметили в управлении ГИБДД, по данному факту проводится проверка.