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12:33 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге машина выехала на тротуар и сбила насмерть двух пешеходов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов на востоке Петербурга, два человека погибли и один пострадал, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ГИБДД в субботу.

«По предварительной информации, в 10:40 на Дальневосточном проспекте, 16 водитель автомобиля “Форд” 1991 года рождения выехал на тротуар, где сбил людей, после чего машина опрокинулась. Погибли два пешехода — мужчина и женщина», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что еще одна женщина-пешеход получила травмы средней тяжести. В автомобиле никто серьезно не пострадал.

Как отметили в управлении ГИБДД, по данному факту проводится проверка.

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