В Петербурге машина выехала на тротуар и сбила насмерть двух пешеходов

«По предварительной информации, в 10:40 на Дальневосточном проспекте, 16 водитель автомобиля “Форд” 1991 года рождения выехал на тротуар, где сбил людей, после чего машина опрокинулась. Погибли два пешехода — мужчина и женщина», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что еще одна женщина-пешеход получила травмы средней тяжести. В автомобиле никто серьезно не пострадал.

Как отметили в управлении ГИБДД, по данному факту проводится проверка.