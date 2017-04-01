Полиция не смогла поставить точку в деле об избиении таксиста под Воронежем

Полицейские пытались закрыть скандальное уголовное дело по факту избиения таксиста из Новой Усмани Ивана Переславцева. Однако это не позволила прокуратура. Об этом в пятницу, 31 марта, на пресс-конференции рассказал глава ГУ МВД России по Воронежской области Александр Сысоев.

— Мы это дело прекратили в связи с тем, что статья «побои» была декриминализована. Но прокуратура отменила наше решение и направила дело на дальнейшее расследование, обозначив, какие темы надо доработать, — пояснил начальник Главка.

В частности, прокурорам потребовалось уточнить степень вреда здоровью, нанесённого таксисту. Дело в том, что одно время пострадавший не выходил на связь, тогда полицейские объявили его в розыск. Когда Переславцев объявился, он пояснил, что проходил лечение за пределами региона. Теперь же прокуратура потребовала от следователей выяснить, где таксист получал медицинскую помощь, а также в каком физическом состоянии он находился.

При этом, по словам Александра Сысоева, ранее была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что телесные повреждения были лёгкие, не повлекшие вреда здоровью, что классифицируется как «побои». Соответствующая статься, как говорилось выше, декриминализована.

— В связи с этим, на мой взгляд, сейчас дело расследуется незаконно. Но мы обязаны выполнить поручение надзорного ведомства, — добавил глава управления. -Квалифицировать действия нападавших как «хулиганство» мы не можем, потому что побои были нанесены не без причины, хоть и незаконно.

Что касается уголовного дела в отношении самого Переславцева по фату кражи телефона у одного из нападавших, то оно успешно завершено и передано в суд.

Александр Сысоев также отметил, что ни в одном из двух дел не фигурирует высокопоставленный областной чиновник — заместитель председателя регионального правительства Геннадий Макин. Он, по словам спикера, не является ни свидетелем, ни подозреваемым.

Напомним, история началась в мае 2016 года. Таксиста Ивана Переславцева избили новоусманские предприниматели Александр Строков, Сергей Синюгин и Валентин Чеботарь. Они заподозрили мужчину в краже мобильного телефона.

Пострадавший заявил СМИ, что на месте избиения также был Геннадий Макин. Якобы он находится в приятельских отношениях с бизнесменами. Сам чиновник назвал эту историю клеветой.

Отметим, в январе 2017 году к истории подключилось ещё одно ведомство — региональный Следственный комитет. В управлении выясняют, имел ли место фат похищения таксиста бизнесменами.

Автор: Евгения Полухина.