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13:13 (мск), источник: Время Воронежа

Полиция не смогла поставить точку в деле об избиении таксиста под Воронежем

Зампред регионального правительства Геннадий Макин, по данным ведомства, ни при чём.

Полицейские пытались закрыть скандальное уголовное дело по факту избиения таксиста из Новой Усмани Ивана Переславцева. Однако это не позволила прокуратура. Об этом в пятницу, 31 марта, на пресс-конференции рассказал глава ГУ МВД России по Воронежской области Александр Сысоев.

— Мы это дело прекратили в связи с тем, что статья «побои» была декриминализована. Но прокуратура отменила наше решение и направила дело на дальнейшее расследование, обозначив, какие темы надо доработать, — пояснил начальник Главка.

В частности, прокурорам потребовалось уточнить степень вреда здоровью, нанесённого таксисту. Дело в том, что одно время пострадавший не выходил на связь, тогда полицейские объявили его в розыск. Когда Переславцев объявился, он пояснил, что проходил лечение за пределами региона. Теперь же прокуратура потребовала от следователей выяснить, где таксист получал медицинскую помощь, а также в каком физическом состоянии он находился.

При этом, по словам Александра Сысоева, ранее была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что телесные повреждения были лёгкие, не повлекшие вреда здоровью, что классифицируется как «побои». Соответствующая статься, как говорилось выше, декриминализована.

— В связи с этим, на мой взгляд, сейчас дело расследуется незаконно. Но мы обязаны выполнить поручение надзорного ведомства, — добавил глава управления. -Квалифицировать действия нападавших как «хулиганство» мы не можем, потому что побои были нанесены не без причины, хоть и незаконно.

Что касается уголовного дела в отношении самого Переславцева по фату кражи телефона у одного из нападавших, то оно успешно завершено и передано в суд.

Александр Сысоев также отметил, что ни в одном из двух дел не фигурирует высокопоставленный областной чиновник — заместитель председателя регионального правительства Геннадий Макин. Он, по словам спикера, не является ни свидетелем, ни подозреваемым.

Напомним, история началась в мае 2016 года. Таксиста Ивана Переславцева избили новоусманские предприниматели Александр Строков, Сергей Синюгин и Валентин Чеботарь. Они заподозрили мужчину в краже мобильного телефона.

Пострадавший заявил СМИ, что на месте избиения также был Геннадий Макин. Якобы он находится в приятельских отношениях с бизнесменами. Сам чиновник назвал эту историю клеветой.

Отметим, в январе 2017 году к истории подключилось ещё одно ведомство — региональный Следственный комитет. В управлении выясняют, имел ли место фат похищения таксиста бизнесменами.

Автор: Евгения Полухина.

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