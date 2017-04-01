В Карагандинской области «УАЗ» с 14 людьми упал в реку
Двое человек погибли.
Двое человек погибли.
В Карагандинской области автомобиль упал в реку. Двое человек погибли, еще один разыскивается спасателями в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
ДТП произошло примерно в 2 часа ночи на дороге
По предварительным данным, водитель автомобиля марки УАЗ, в салоне которого находились 14 человек, в том числе 3 детей, не справился с рулевым управлением. На этой дороге как раз шел перелив талых вод, уровень которого достигал 10−15 сантиметров.
Машина упала в протекающую рядом с дорогой речку, уровень воды которой повысился
Из воды самостоятельно удалось выбраться 11 пассажирам. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили из воды тела еще двоих. Еще одного до сих пор ищут.
«Дорога
На место происшествия выезжали 6 человек, КамАЗ и лодка. По прибытии на место были обнаружены тела двоих.
Поиски третего пропавшего продолжаются. Их личности пока не установлены,-сообщили в