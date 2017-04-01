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13:02 (мск), источник: Nur.kz

В Карагандинской области «УАЗ» с 14 людьми упал в реку

Двое человек погибли.

Источник: Nur.kz

В Карагандинской области автомобиль упал в реку. Двое человек поги­бли, еще один разыскивается спасателями в­ Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

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ДТП произошло примерно в 2 часа ночи на дороге Бесоба-Карашокы не доезжая 15 километров до поселка Б­есоба Каркаралинского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки УАЗ, в салоне которого находились 14 человек, в том числе 3 детей, не спр­авился с рулевым управлением. На этой дороге как раз шел перелив талых вод, уровень которого достигал 10−15 сантиметров.

Машина упала в протекающую рядом с дорогой речку, уровень воды которой повысился из-за таяния снега.

Из воды самостоятельно удалось выбраться 11 пассажирам. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили из воды тела еще двоих. Еще одного до сих пор ищут.

«Дорога Бесоба-Карашокы местного значения, проезд по ней был запрещен. Уровень перелива на ней не превышает­ 10−15 метров. Между тем, там есть еще и объездная дорога в поселок.

На место происшествия выезжали 6 челов­ек, КамАЗ и лодка. По прибытии на место б­ыли обнаружены тела двоих.

Поиски третего­ пропавшего продолжаются. Их личности пок­а не установлены,-сообщили в пресс-службе ДЧС области.

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