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13:22 (мск), источник: Новый Калининград

На ул. Батальной избили и ограбили 31-летнего калининградца

Подозреваемые задержаны.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли ограбление 31-летнего калининградца. Преступление было совершено в ночь на 16 марта 2017 года во дворе дома № 37 по улице Батальной областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в неосвещенном месте злоумышленники, подбежав сзади, повалили мужчину на землю, избили и похитили из кармана куртки паспорт и 8 000 рублей. Потерпевший дошел до ближайшего магазина и обратился за помощью к женщине-продавцу. Она позвонила в полицию, а также вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности и местонахождение нападавших и задержали обоих. Один из них — 19-летний житель Калининграда, который ранее неоднократно судим за кражи, угоны и нарушение неприкосновенности жилища. Его подельнику 21 год. Он также ранее судим за кражу и угрозу убийством. Регистрации на территории региона молодой человек не имеет. Он помещен в изолятор временного содержания.

Действия задержанных квалифицированы по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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