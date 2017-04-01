Задержанный в России казахстанец признался в серии убийств женщин

В Самаре задержан подозреваемый в серийных убийствах пожилых женщин. Павел Шаяхметов дал признательные показания, сообщив также о ранее не известном громком убийстве, которое было совершено в городе Ярцево Смоленской области, где 6 марта была убита 56-летняя сотрудница горадминистрации.

В главном управлении МВД России по Самарской области сообщили, что Павел Шаяхметов был задержан 27 марта 2017 года с поличным. Его подозревают в убийствах двух женщин, которые произошли 23 и 25 марта в Самаре. Первую жертву задушили, со второй расправились ножом.

«Почерк при совершении обоих преступлений был один и тот же, на основании чего уголовные дела были объединены в одно производство», — рассказал первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Оськин.

Сообщается, что Павел Шаяхметов родился в Уральске. Он рассказал следователям, что в 1999 году был судим за угон автомобиля. Жил на съёмных квартирах. Имеет двух детей от двух жён.

«Он вину признаёт, кроме того, у него найдены ювелирные изделия, деньги и другие вещи, которые предположительно были похищены из квартир потерпевших. По предварительным данным, преступление совершалось из корыстных мотивов: он проникал в жилища пенсионеров под различными предлогами: попить воды или помочь чем-то», — сообщил врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь.

В Приволжском федеральном округе РФ с 2011 года ищут серийного убийцу, который совершил более 30 преступлений. Жертвами преступника становились пенсионерки в возрасте от 75 до 90 лет, проживавшие в одиночестве. К ним в квартиры мужчина проникал, представившись сотрудником ТСЖ или социальных служб, после чего душил своих жертв.