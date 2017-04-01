СМИ узнали о розыске Исы Ямадаева по делу о покушении на Кадырова

Как пояснил собеседник «Росбалта», Управление Следственного комитета России по Чечне вынесло постановление о розыске Ямадаева в марте 2017 года.

В документе говорится, пояснил источник, что Иса Ямадаев считал Кадырова виновним в гибели своего брата и с мая 2016 года «действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство»

В документе говорится, пояснил источник, что Иса Ямадаев считал Кадырова виновним в гибели своего брата и с мая 2016 года «действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство»

Кроме того, собеседник добавил, что группа чеченских оперативников 20 марта провела обыск в квартире семьи Ямадаевых в подмосковном Одинцово. «Все доказательства строятся на показаниях нескольких бывших бойцов батальона “Восток”, которые напоминают детектив, написанный школьником, и содержат множество временных и прочих нестыковок. К тому же Ямадаев является военнослужащим, а дело ведет гражданское следствие», — отметил источник агентства.

В октябре 2016 года «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила, что в Чечне раскрыли самую масштабную за всю историю его правления попытку покушения на Рамзана Кадырова. Источники, в том числе из УФСБ ЧР и ГСУ СКР по СКФО, называли «оперировали словом «заговор», отмечала газета. По информации издания, заговор был раскрыт случайно.

В январе 2017 года издание рассказало новые подробности. Организатором покушения на главу Чечни называли Ису Ямадаева. Об этом издание заявило со ссы​лкой на рапорт начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Чечне подполковника Тимура Межидова. По информации издания, покушение планировалось совершить весной 2016 года, тогда же Ямадаев покинул Россию. Сейчас он может находиться в Дубае, писала «Новая газета».

Братья Ямадаевы во время первой чеченской кампании выступали против федеральных войск, но в ходе второй перешли на сторону Москвы и Ахмата Кадырова. После убийства Ахмата Кадырова в 2004 году отношения охладели. Один брат Исы, депутат Госдумы и Герой России Руслан Ямадаев, был убит в Москве в 2008 году, а другой — также Герой России, командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев — застрелен в Дубае в 2009 году.

В марте 2017 года ​замглавы Росгвардии по Чечне и помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов подтвердил РБК, что весной прошлого года на Кадырова было совершено покушение.