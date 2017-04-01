Дерзкий налетчик в маске «обчистил» банк на миллион рублей на улице Победы

Очередное ограбление банка произошло вчера, 31 марта, в отделении банка на улице Победы, 71, сообщили очевидцы порталу ProGorodSamara.ru. «Под раздачу» снова попал банк «Солидарность» — другое отделение было обчищено в феврале этого года.

По данным собственных источников, налетчик был один, он ворвался в банк в маске и стал угрожать предметом похожим на пистолет, а потом забрал деньги из кассы в валюте и рублях. Сумма ущерба составила как минимум миллион рублей.