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13:31 (мск), источник: Pro Город Самара

Дерзкий налетчик в маске «обчистил» банк на миллион рублей на улице Победы

«Под раздачу» снова попало отделение банка «Солидарность».

Очередное ограбление банка произошло вчера, 31 марта, в отделении банка на улице Победы, 71, сообщили очевидцы порталу ProGorodSamara.ru. «Под раздачу» снова попал банк «Солидарность» — другое отделение было обчищено в феврале этого года.

По данным собственных источников, налетчик был один, он ворвался в банк в маске и стал угрожать предметом похожим на пистолет, а потом забрал деньги из кассы в валюте и рублях. Сумма ущерба составила как минимум миллион рублей.

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