В Атлантическом океане пропало грузовое судно Южной Кореи
На его борту находились восемь южнокорейских и 16 филиппинских моряков.
На его борту находились восемь южнокорейских и 16 филиппинских моряков.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Грузовое судно, принадлежащее Южной Корее, перестало выходить на связь в южной части Атлантического океана в районе, прилегающем к побережью Уругвая, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.
На борту судна, шедшего под флагом Маршалловых Островов, находились восемь южнокорейских и 16 филиппинских моряков.
В настоящий момент в этой зоне Атлантического океана ведутся