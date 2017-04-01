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13:40 (мск), источник: Интерфакс

В Атлантическом океане пропало грузовое судно Южной Кореи

На его борту находились восемь южнокорейских и 16 филиппинских моряков.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Грузовое судно, принадлежащее Южной Корее, перестало выходить на связь в южной части Атлантического океана в районе, прилегающем к побережью Уругвая, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

На борту судна, шедшего под флагом Маршалловых Островов, находились восемь южнокорейских и 16 филиппинских моряков.

Накануне поздно вечером судно, которое вышло 26 марта из Бразилии в открытое море, подало сигнал бедствия. Экипаж успел передать, что судно тонет

В настоящий момент в этой зоне Атлантического океана ведутся поисково-спасательные работы, отмечают СМИ.

Комментарии
6
Иван Петров
Это поди Ким руку приложил.
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Валерий Малютин
как сообщили украинские сми, танкер, был сбит ракетой бук, завезенным в атлантику с территории россии
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Аристарх Лохов
1 апреля россияне не верят никому, кроме Соловьёва, Киселёва, и Мамонтова.
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