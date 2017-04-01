Пятилетний ребенок погиб в ДТП с участием маршрутки в Омской области

ОМСК, 1 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Пятилетний ребенок погиб и девять взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Омской области, сообщила сегодня пресс-служба областного УМВД.

«ДТП произошло на автодороге Омск — Тара. В результате столкновения автомобиля Nissan Bluebird и микроавтобуса Iveco погибла девочка 2012 года рождения, находившаяся в автокресле на заднем сидении легкового автомобиля. Водитель Nissan, его пассажир и семь пассажиров маршрутного такси госпитализированы», — уточнила пресс-служба.

По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и произошло ДТП. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 12:00 местного времени. Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.