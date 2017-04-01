В Самаре расстреляли несколько автомобилей, место огорожено полицией

1 апреля в Куйбышевском районе на кольце Бакинской неизвестные расстреляли несколько автомобилей (сообщают о «Шевроле» и «Приоре»), в том числе задели автобус, сообщают очевидцы. В настоящий момент кольцо огорожено сотрудниками полиции, не пускают даже общественный транспорт.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области порталу ProGorodSamara.ru информацию об инциденте подтвердили, однако, никаких подробностей пока не раскрывается.

— На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия, — уточнил дежурный ОИОС.