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14:00 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре расстреляли несколько автомобилей, место огорожено полицией

Инцидент произошел в Куйбышевском районе.

1 апреля в Куйбышевском районе на кольце Бакинской неизвестные расстреляли несколько автомобилей (сообщают о «Шевроле» и «Приоре»), в том числе задели автобус, сообщают очевидцы. В настоящий момент кольцо огорожено сотрудниками полиции, не пускают даже общественный транспорт.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области порталу ProGorodSamara.ru информацию об инциденте подтвердили, однако, никаких подробностей пока не раскрывается.

 — На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия, — уточнил дежурный ОИОС.

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