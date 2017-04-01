Задержан один из участников нападения на часть Росгвардии в Чечне

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Задержан один из участников нападения на объект Росгвардии в Чечне 24 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Задержан один из нападавших - житель Наурского района Чеченской Республики Ибрагим Джамалов, 1995 года рождения. Он дал признательные показания

Как сообщили в СКР, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Джамалова меры пресечения в виде заключения под стражу. «Следствием продолжается работа по установлению иных участников нападения», — добавили в ведомстве.

Как сообщила ранее Росгвардия, в Чечне в ночь на 24 марта группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию военного городка Национальной гвардии РФ, шестеро бандитов были уничтожены. Погибли шестеро военнослужащих Росгвардии, трое ранены.

По сообщениям западных СМИ, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

По данному факту СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 208 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, пп. «а, б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих, участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом, незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни).