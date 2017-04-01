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14:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе М5 перевернулась фура с яйцами

Большегруз не могут поднять уже три дня.

Фотография опрокинувшейся в кювет многотонной фуры появилась днем в субботу, 1 апреля, в группе «БашДТП».

Как пояснили бывалые водители, ДТП произошло неподалеку от поселка Русский Юрмаш еще три дня назад.

Причина аварии пока неизвестна. Как, впрочем, как и сумма ущерба, которую теперь придется возмещать водителю: фура была до верху набита коробками со свежими яйцами. Понятное дело, от них после ДТП осталась одна «яичница».

По словам очевидцев, накануне вечером к фуре приезжала подмога: выгружали то, что уцелело.

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