1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области легковушка столкнулась с микроавтобусом: один человек погиб, трое в больнице. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вблизи деревни Осливка Белыничского района примерно в 10.40. Житель Белыничей 1987 года рождения, управляя автомашиной «Фольксваген», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом аналогичной марки под управлением жителя агрогородка Техтин 1981 года рождения. В результате водитель микроавтобуса, ехавшая с ним жена 1986 года рождения и водитель легкового «Фольксвагена» помещены в больницу. Пассажир легковушки, житель деревни Бахани 1968 года рождения, погиб.