Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
У легких нашли новые функции
«Молчание уже вызывает смех»: в ГД о ситуации с арестами на акции
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
10Последствия циклона «Дебби»
14:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилевской области легковушка столкнулась с микроавтобусом: один человек погиб, трое в больнице

В результате водитель микроавтобуса, ехавшая с ним жена 1986 года рождения и водитель легкового «Фольксвагена» помещены в больницу.

Источник: БЕЛТА

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области легковушка столкнулась с микроавтобусом: один человек погиб, трое в больнице. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вблизи деревни Осливка Белыничского района примерно в 10.40. Житель Белыничей 1987 года рождения, управляя автомашиной «Фольксваген», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом аналогичной марки под управлением жителя агрогородка Техтин 1981 года рождения. В результате водитель микроавтобуса, ехавшая с ним жена 1986 года рождения и водитель легкового «Фольксвагена» помещены в больницу. Пассажир легковушки, житель деревни Бахани 1968 года рождения, погиб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
МИД РФ в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
В России увеличились страховые и социальные пенсии
Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать
Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии
Задержан участник нападения на часть Росгвардии в Чечне
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь