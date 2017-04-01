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16:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае на железнодорожном переезде ВАЗ столкнулся с поездом

ДТП произошло в Ачинском районе.

ДТП произошло 1 апреля в Ачинском районе. По информации ачинских инспекторов ГИБДД, в поселке Тарутино на регулируемом железнодорожном переезде автомобиль ВАЗ 21099, которым управлял 27-летний водитель, выехал на запрещающий сигнал светофора на ж-д пути и столкнулся с грузовым составом.

В результате ДТП никто не пострадал. У водителя признаков алкогольного опьянения не обнаружено. На движение по железной дороге авария не повлияла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На водителя составлены два административных протокола — за движение на запрещающий сигнал светофора и управление автомобилем при наличии в нем неисправностей.

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