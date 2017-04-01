В Башкирии третейский судья семь лет ездил с липовыми правами

Фигурантом уголовного дела по статье «использование заведомо ложного документа» стал 57-летний третейский судья из Белорецка Салават М.. Мужчину обвинили в подделке водительских прав.

Как установили в суде, мужчина не имел права на управление машиной, и в 2009 году решил права купить. Так бы и ездил он и в ус не дул, если бы в августе 2016 года его не остановили для проверки документов. Правохранитель попался внимательный — он усомнился в подлинности документа, и оказался, как потом выяснилось, прав.

— Подсудимый вину полностью признал, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Белорецка.

Водителя с липовыми правами оштрафовали на 10 тысяч рублей.