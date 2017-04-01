Из-за пожара в Любанском сельхозлицее эвакуировали 40 человек

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области из-за пожара в сельхозлицее были эвакуированы 40 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре на втором этаже трехэтажного здания Любанского сельскохозяйственного профессионального лицея поступило 31 марта примерно в 10.00. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание в помещении лаборантской (3×5 м).

До прибытия подразделений МЧС преподавательским составом из здания эвакуированы 40 человек. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены в лаборантской. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.