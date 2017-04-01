В Москве завели уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам
Ранее, как сообщили в СК, в интернете появились анонимные объявления о подготовке акции в столице.
Ранее, как сообщили в СК, в интернете появились анонимные объявления о подготовке акции в столице.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Столичное управление следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам по факту появившихся в сети призывах к участию в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам)», — сообщила «Интерфаксу» представитель главка Юлия Иванова.
По ее словам, 29 марта в интернете, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.
Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям
Ранее столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях в центре города в воскресенье.
31 марта Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать
Со своей стороны, в Роскомнадзоре сообщили, что получили требования Генпрокуратуры и разослали уведомления сайтам о необходимости удалить призывы выйти на акцию в воскресенье.
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