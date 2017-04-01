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16:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Mazda 6 перевернулась на улице Малиновского в Ростове: трое пострадавших

Водитель иномарки ехал на большой скорости и не справился с управлением на кольце.

Три человека доставлены в больницу в результате ДТП в Ростове-на-Дону. Авария произошла 1 апреля около 5 утра на пересечении улиц Малиновского и Доватора в микрорайоне Западный.

За рулем автомобиля Mazda 6 находился 30-летний водитель. Как сообщают очевидцы аварии, он несся на большой скорости со стороны проспекта Стачки и не справился с управлением. Иномарка вылетела на газон во время кругового движения по кольцу и перевернулась на крышу. Известно, что в автомобиле кроме водителя находились еще двое пассажиров. Все трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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