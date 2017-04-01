Mazda 6 перевернулась на улице Малиновского в Ростове: трое пострадавших
Водитель иномарки ехал на большой скорости и не справился с управлением на кольце.
Водитель иномарки ехал на большой скорости и не справился с управлением на кольце.
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За рулем автомобиля Mazda 6 находился 30-летний водитель. Как сообщают очевидцы аварии, он несся на большой скорости со стороны проспекта Стачки и не справился с управлением. Иномарка вылетела на газон во время кругового движения по кольцу и перевернулась на крышу. Известно, что в автомобиле кроме водителя находились еще двое пассажиров. Все трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.