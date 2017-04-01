МЧС: В аварии под Нижнекамском пострадали шесть человек

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в 7.22 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нижнекамском районе поступила информация о ДТП с пострадавшими на семнадцатом километре автодороги Нижнекамск — Чистополь около населенного пункта Борок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 63 на месте происшествия обнаружили столкнувшиеся автомобили «Лада» 12-й модели, «Дэу Матиз» и «Лада Приора». Спасатели помогли пострадавшим выбраться из покореженных машин, оказали первую помощь и передали медикам двух водителей и четырех пассажиров, трое из которых дети от трех до девяти лет, а затем отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы не произошло возгорание.

Как выяснилось, водитель «Лады» 12-й модели при выезде на обгон не справился с управлением и столкнулся с «Дэу Матиз», в который въехала и «Лада Приора».

Машины скорой помощи отвезли пострадавших в детскую и Центральную районную больницы Нижнекамска. В результате происшествия пострадали шесть человек. 33-летняя женщина-водитель «Дэу Матиз» сломала бедро и голеностоп, получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее девятилетний сын и трехлетняя дочка получили сотрясение головного мозга. 63-летний водитель «Лады» 12-й модели получил открытый перелом бедра, а также закрытые переломы плеча и предплечья. Его 62-летняя пассажирка отделалась тупой травмой живота, а девятилетняя девочка получила резаные раны лица.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 16 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники.