МЧС: В аварии под Нижнекамском пострадали шесть человек
При столкновении трех легковых автомобилей пострадали шесть человек, среди которых три ребенка.
При столкновении трех легковых автомобилей пострадали шесть человек, среди которых три ребенка.
(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в 7.22 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нижнекамском районе поступила информация о ДТП с пострадавшими на семнадцатом километре автодороги Нижнекамск — Чистополь около населенного пункта Борок, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сотрудники
Как выяснилось, водитель «Лады» 12-й модели при выезде на обгон не справился с управлением и столкнулся с «Дэу Матиз», в который въехала и «Лада Приора».
Машины скорой помощи отвезли пострадавших в детскую и Центральную районную больницы Нижнекамска. В результате происшествия пострадали шесть человек. 33-летняя
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 16 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники.