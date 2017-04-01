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15:55 (мск), источник: Вести - Калининград

На Московском проспекте горит автомобиль

«Мерседес» загорелся около 13.50.

Причины возгорания и есть ли пострадавшие пока не установлено.

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