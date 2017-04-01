Грабители напали на двух калининградок, возвращавшихся из ресторана

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 раскрыли грабеж, который был совершен 11 марта 2017 года во дворе дома по переулку Желябова в областном центре. От действий злоумышленников пострадали две женщины в возрасте 43-х и 49-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 23.30 калининградки возвращались домой из ресторана, когда сзади к ним подбежали двое неизвестных, повалили обеих на землю и открыто похитили сумки, в которых находились телефоны, документы и деньги.

Полицейские собрали доказательства причастности к грабежу 29-летнего жителя областного центра. Мужчина находится в следственном изоляторе, куда он был помещен за совершение других аналогичных преступлений. В настоящее время оперативники проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения второго подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.