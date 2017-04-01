Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Две трети случаев рака объяснили невезением
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
9В тени стены
14События недели в фотографиях
15:58 (мск), источник: Новый Калининград

Грабители напали на двух калининградок, возвращавшихся из ресторана

У женщин открыто похитили сумки, в которых находились телефоны, документы и деньги.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 раскрыли грабеж, который был совершен 11 марта 2017 года во дворе дома по переулку Желябова в областном центре. От действий злоумышленников пострадали две женщины в возрасте 43-х и 49-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 23.30 калининградки возвращались домой из ресторана, когда сзади к ним подбежали двое неизвестных, повалили обеих на землю и открыто похитили сумки, в которых находились телефоны, документы и деньги.

Полицейские собрали доказательства причастности к грабежу 29-летнего жителя областного центра. Мужчина находится в следственном изоляторе, куда он был помещен за совершение других аналогичных преступлений. В настоящее время оперативники проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения второго подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Коллапс будет»: Калининград и часть области ждет масштабный дорожный ремонт
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
МИД РФ в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
В России увеличились страховые и социальные пенсии
Задержан участник нападения на часть Росгвардии в Чечне
Фигурист Ханю обновил мировой рекорд в произвольной программе
Трамп ушел с церемонии объявления указов, забыв их подписать
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Как накопить на новый «Мерседес» при зарплате 40 тысяч рублей Никак
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь