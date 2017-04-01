СК опроверг сообщения о возвращении Васильевой имущества

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Васильевой якобы вернули находившееся под арестом имущество.

Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, еще во время расследования уголовного дела следствие арестовало счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Васильевой. После экспертизы арест снят только с картин, как не представляющих никакой художественной ценности.

Что касается остального имущества, то, по словам Петренко, защита Васильевой просила снять с него арест, однако получила отказ.