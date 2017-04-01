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17:13 (мск), источник: РИА Новости

СК опроверг сообщения о возвращении Васильевой имущества

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о снятии ареста с имущества экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.

Источник: РИА Новости

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Васильевой якобы вернули находившееся под арестом имущество.

Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, еще во время расследования уголовного дела следствие арестовало счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Васильевой. После экспертизы арест снят только с картин, как не представляющих никакой художественной ценности.

Что касается остального имущества, то, по словам Петренко, защита Васильевой просила снять с него арест, однако получила отказ.

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Уголовное дело «Оборонсервиса», ключевой фигуранткой которого являлась экс-чиновница Минобороны, было возбуждено в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в министерстве и стоило должности его главе Анатолию Сердюкову.

Васильеву приговорили к пяти годам колонии общего режима, но вскоре после ее прибытия в колонию освободили условно-досрочно. При этом суд засчитал ей в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее квартире в Молочном переулке в Москве.

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