СК опроверг сообщения о возвращении Васильевой имущества
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о снятии ареста с имущества
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о снятии ареста с имущества
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Васильевой якобы вернули находившееся под арестом имущество.
Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, еще во время расследования уголовного дела следствие арестовало счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Васильевой. После экспертизы арест снят только с картин, как не представляющих никакой художественной ценности.
Что касается остального имущества, то, по словам Петренко, защита Васильевой просила снять с него арест, однако получила отказ.
Уголовное дело «Оборонсервиса», ключевой фигуранткой которого являлась
Васильеву приговорили к пяти годам колонии общего режима, но вскоре после ее прибытия в колонию освободили