Подробности перестрелки на Бакинской: подозреваемый открыл огонь по оперативникам

ГУ МВД по Самарской области опубликовало официальные подробности о перестрелке на улице Бакинской в Самаре. Ранее очевидцы сообщили, что на кольце было расстреляно два автомобиля, задет автобус.

Как сообщают органы, инцидент произошел в ходе оперативно-разыскной работы. Силовики попытались задержать троих подозреваемых в серии поджогов автомобилей, однако один из предлолагаемых пироманьяков открыл стрельбу по оперативникам из «травмата» — два полицейских получили незначительные ранения. «Опера» открыли ответный огонь и прицельным выстрелом ранили нападавшего. Мужчина 1990 года рождения находится в больнице, двое его предполагаемых подельников задержаны.

По факту инцидента проводится служебная проверка, в ходе которой действиям полицейских будет дана оценка.