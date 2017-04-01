Подробности перестрелки на Бакинской: подозреваемый открыл огонь по оперативникам
В результате стрельбы один из подозреваемых оказался в больнице, двоих полицейских задело, двое задержаны.
В результате стрельбы один из подозреваемых оказался в больнице, двоих полицейских задело, двое задержаны.
ГУ МВД по Самарской области опубликовало официальные подробности о перестрелке на улице Бакинской в Самаре. Ранее очевидцы сообщили, что на кольце было расстреляно два автомобиля, задет автобус.
Как сообщают органы, инцидент произошел в ходе
По факту инцидента проводится служебная проверка, в ходе которой действиям полицейских будет дана оценка.