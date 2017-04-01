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16:41 (мск), источник: Интерфакс

Британская полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Полиция Великобритании отпустила всех 12 человек, которые были арестованы ранее в рамках расследования террористического нападения в Лондоне 22 марта, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

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«Все, кто был арестован в связи с террористической атакой у Вестминстера в среду, 22 марта, в настоящий момент отпущены на свободу без последующих действий», — цитируют СМИ выдержку из заявления.

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Последним освобожденным стал 30-летний мужчина, арестованный 26 марта в Бирмингеме по подозрению в подготовке террористических актов.

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала нападавший Халид Масуд на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, атаковал группу полицейских возле здания парламента. Жертвами теракта стали четыре человека, включая нападавшего. Ранения получили еще несколько десятков человек.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), однако полиции пока не удалось установить связи между Масудом и ИГ.

Комментарии
3
А Б
Действия полиции Великобритании говорят о её высоком профессионализме и оперативности в решении довольно сложных вопросов, имеющих важнейшее отношение к безопасности граждан страны.
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Александр Романский
Презумция невиновности, одно из основных правил судопроизводства. Можно было бы найти "чекатило", и даже расстрелять нескольких - но, как мы знаем, это не помогает.
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Иван Петров
Странная толерантность.
Кстати, толерантность - медицинский термин, означающий привыкание к боли.
Здесь, видимо, тот самый случай.
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