Британская полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне

«Все, кто был арестован в связи с террористической атакой у Вестминстера в среду, 22 марта, в настоящий момент отпущены на свободу без последующих действий», — цитируют СМИ выдержку из заявления.

Последним освобожденным стал 30-летний мужчина, арестованный 26 марта в Бирмингеме по подозрению в подготовке террористических актов.

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала нападавший Халид Масуд на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, атаковал группу полицейских возле здания парламента. Жертвами теракта стали четыре человека, включая нападавшего. Ранения получили еще несколько десятков человек.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), однако полиции пока не удалось установить связи между Масудом и ИГ.