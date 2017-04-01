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18:43 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области возбудили дело после ДТП с маршрутным микроавтобусом

НОВОСИБИРСК, 1 апр — РИА Новости. Полиция в Омской области возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погибла пятилетняя девочка и пострадали еще девять человек, сообщает прокуратура региона, которая признала дело законным и обоснованным.

Столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем произошло в субботу около полудня в Саргатском районе Омской области.

По данным полиции, водитель автомобиля Nissan Blueberry, женщина, двигаясь по автодороге Омск — Тара в направлении Омска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Iveco. Девочка из Nissan погибла на месте.

Водитель и пассажир легковушки, а также семь пассажиров маршрутного микроавтобуса были госпитализированы.

«Прокуратура Саргатского района Омской области признала законным и обоснованным постановление ОМВД России по Саргатскому району о возбуждении в отношении 30-летней женщины уголовного дела по статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении. Прокуратура проконтролирует расследование дела.

В ведомстве отметили, что в салоне маршрутного такси в момент ДТП находились 15 пассажиров и два водителя. В настоящее время из девяти доставленных в больницу пострадавших семеро после оказания помощи были отпущены домой.

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