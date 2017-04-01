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17:11 (мск), источник: Sputnik.by

Десятерых белорусов обвинили в подготовке беспорядков

Среди тех, кому следствие предъявило обвинение — лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и книгоиздатель Мирослав Лозовский.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Десятерым задержанным предъявлены обвинения в организации беспорядков, сообщают СМИ со ссылкой на адвокатов и родственников задержанных. Среди тех, кому были предъявлены обвинения — лидер зарегистрированной в Чехии организации «Малады Фронт» Дмитрий Дашкевич, книгоиздатель Мирослав Лозовский.

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Еще четыре активиста «Маладога Фронта» — Роман Васильев, Артем Левченко, Дмитрий Кременецкий, Владимир Еременок — вышли из СИЗО первого апреля. Как минимум трое из них по-прежнему остаются в статусе подозреваемых по уголовному делу.

Жена лидера «Молодого фронта» Анастасия Дашкевич опубликовала в Facebook фото с Васильевым, Левченко, Кременецким на свободе после выхода из СИЗО. В пятницу, 31 марта, из СИЗО был также освобожден Сергей Борсток, по информации его жены, под подписку о невыезде и неразглашении.

Ранее КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Были задержаны 26 человек, в том числе активисты «Белого легиона» во главе с Мирославом Лозовским, а также «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем. Следственный комитет продемонстрировал видео задержания Лозовского в эфире национальных телеканалов.

На этой неделе еще два гражданина Республики Беларусь были задержаны КГБ. В пятницу истек срок, в течение которого задержанным по подозрению в подготовке к участию в беспорядках должны быть предъявлены обвинения. Официальной информации на этот счет пока нет.

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