Три человека пострадали в ДТП в Алматы

АСТАНА, 1 апр — Sputnik. В Алматы произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей влетел в столб уличного освещения, три человека пострадали.

В Карагандинской области «УАЗ» с 14 людьми упал в реку

По словам очевидцев, автомобили Toyota Rav4 и «Нива» двигались по ул. Жанажол в восточном направлении. Проехав ул. Утемисова, водитель Toyota решил перестроиться в левую сторону, находясь при этом в крайнем правом ряду.

Совершив маневр, автомобиль зацепил проезжающую «Ниву», в результате чего Toyota Rav4 вылетел на встречную полосу и столкнулся со столбом уличного освещения.

Затем «Нива» столкнулась с Toyota Scepter, которая двигалась по ул. Жанажол в западном направлении. В ДТП пострадали три человека, две женщины и девушка, пассажиры Toyota Scepter, они госпитализированы.