В Одессе взорвали автомобиль с семьей
Согласно информации, во время движения автомобиля сдетонировало устройство неизвестного происхождения. Топливный бак поврежден не был, пассажиры телесных повреждений не получили.
Согласно информации, во время движения автомобиля сдетонировало устройство неизвестного происхождения. Топливный бак поврежден не был, пассажиры телесных повреждений не получили.
КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, примерно в 08:30, в полицию Одессы поступило сообщение о том, что в автомобиле, который находился на ул. Гаршина, произошел взрыв. Об этом сообщает
На место происшествия прибыла
«Предварительно установлено, что во время движения автомобиля, в салоне которого находился 34-летний одессит с членами семьи, сдетонировало устройство неизвестного происхождения», — рассказала
Топливный бак транспортного средства поврежден не был, люди телесных повреждений не получили, добавили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в пятницу утром в центре Мариуполя взорвался автомобиль. По данным