Я никогда не прощу себя: Мать убитого в Алматы школьника написала пост скорби

Источник: Nur.kz

Мать жестоко убитого школьника Оркена Азаматулы в Алматы опубликовала на странице в Facebook пост, полный скорби и печали, в котором объяснила, почему ей пришлось оставить сына у бабушки, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Здравствуйте дорогие казахстанцы! Два месяца я потеряла самое дорогое, что может быть в жизни каждой женщины. Я потеряла своего ребенка. Мое сердце вырвали и растоптали на мелкие кусочки. Я знаю, что во всех соцсетях все твердили и спрашивали, где же мама убитого Оркена. Мне очень тяжело писать об этом, но все же я решилась написать. Так сложилось, что мы с отцом Оркена развелись, когда ему было чуть больше года. В воспитании сына мне помогали мои родители. Я работала не покладая сил чтобы вырасти моего малыша, мы не получали никаких алиментов от его отца. Лишь только изредка, когда совсем бывало тяжело, я обращалась к нему за помощью", — написала мать убитого школьника Айжана Кыдырмолданова. Несмотря на разногласия с бывшим мужем, женщина не мешала общению Оркена с отцом.

Источник: Nur.kz

«Ради своего сына я простила и предательство и обиды его отцу. Я не хотела, чтобы в сердце маленького ребенка поселилась обида и ненависть к отцу. Поэтому я не мешала их общению. Я хотела, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Всегда говорила, что даже если мы не вместе мы оба его любим. Его отец сразу после развода женился вторично. Это был его выбор. Прошли годы мальчик вырос, ему уже было восемь. Я похоронила своего отца, который был для меня и для Оркена самым главным человеком в этой жизни. Спустя семь лет, после долгого раздумья, я вышла замуж. Когда выходишь замуж вторично появляется много страхов. Самое главное, как он отнесется к моему сыну. После замужества, у нас начались самые сложные моменты в жизни. Всего что происходила, я не могу сказать. Потому что это семейные и разглашать у меня нет прав. Но скажу одно, мой супруг сразу принял моего сына. Они очень подружились. Он стал называть его отцом. Я была в положении и ждала еще одного сына. Но не все в жизни всегда гладко. И за того что не было постоянного место жительства и работы. Нам пришлось часто менять место жительства и города. По работе супруга мы переезжали, то в один, то в другой город. Я не работала поскольку смотрела за младенцем", — продолжила женщина.

Источник: Nur.kz

«И тут и стал вопрос об учебе Оркена. Тут я и обратилась за помощью к бабушке Оркена. Мы думали, что выбрали наилучший вариант для него. Поскольку он всегда общался и ездил к бабушке. Мы с бабушкой поговорили и решили, что пока я не устроюсь стабильно в одном месте ребенок временно побудет у нее. И мне так было надежней, и не тревожно за сына. Ведь он был у родных ему людей. Мы договорились что каникулы и выходные он будет проводить со мной. Какой матери легко жить в дали от ребенка, мне было очень тяжело. Но такова жизнь. И вот настало то долгожданное время, когда я с уверенностью могла бы его забрать к себе. Оставалось только дождаться каникулы. В последний раз я видела и обнимала сына на новогодние каникулы. Я сказала ему: «Родной мой потерпи совсем чуть-чуть. Скоро весна, вот достроим дом и на каникулы мы заберем тебя уже навсегда. Наконец-то мы будем вместе». Только я не знала, что судьба отнимет его у меня и что это последний раз, когда я обнимаю его. Что никакой весны не будет. Теперь никогда не будет весны в моей жизни.

Источник: Nur.kz