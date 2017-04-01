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18:40 (мск), источник: Newslab.ru

На Мичурина в Красноярске образовался провал: проезд ограничен

Для безопасности водителей и служб, которые ведут ремонтные работы, сотрудники ГИБДД ограничили здесь дорожное движение.

На ул. Мичурина в Красноярске провалился асфальт, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГИБДД.

Провал асфальтового покрытия образовался сегодня в районе дома № 49 на ул. Мичурина прямо на проезжей части. Для безопасности водителей и служб, которые ведут ремонтные работы, сотрудники ГИБДД ограничили здесь дорожное движение — оно осуществляется только в одном направлении.

«Движение ограничено со стороны ул. Павлова в сторону ул. Кутузова, в районе пересечения ул. Мичурина и ул. Щорса. Уважаемые автомобилисты, просьба учитывать данную информацию», — обратились к красноярцам представители автоинспекции.

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