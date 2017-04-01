Борьба с паводком идет круглосуточно
В паводкоопасных регионах РК круглосуточно принимаются превентивные меры и проводятся
В паводкоопасных регионах РК круглосуточно принимаются превентивные меры и проводятся
В Карагандинской области по состоянию на 1 апреля остаются подтопленными девять дворов на станции Талды Каркаралинского района.
При этом 40 человек от эвакуации в Буркутты отказались. В селе Акшокы также возникла угроза подтопления. Местные исполнительные органы и спасатели эвакуировали 20 человек в село Жарлы и в Каракаралинск.
В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и
Для сельчан создали запас продуктов и лекарств. Местные власти организовали переправу через реку с помощью двух лодок. Кроме того, есть альтернативная дорога через село Степногорское Аккольского района.
Всего с начала паводкового периода в Карагандинской и Жамбылской областях было эвакуировано 137 человек. Из них 36 уже вернулись домой, 101 находятся у родственников.