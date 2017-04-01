Борьба с паводком идет круглосуточно

В Карагандинской области по состоянию на 1 апреля остаются подтопленными девять дворов на станции Талды Каркаралинского района. Из-за создавшейся угрозы местные органы эвакуировали 101 человека. Они сейчас находятся в селе Буркутты и городе Каракаралинске.

При этом 40 человек от эвакуации в Буркутты отказались. В селе Акшокы также возникла угроза подтопления. Местные исполнительные органы и спасатели эвакуировали 20 человек в село Жарлы и в Каракаралинск.



В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 7 участков дорог. В Ерейментауском районе Акмолинской области село Бестогай оказалось отрезано от дороги областного значения Макинск-Тургай.

Для сельчан создали запас продуктов и лекарств. Местные власти организовали переправу через реку с помощью двух лодок. Кроме того, есть альтернативная дорога через село Степногорское Аккольского района.

Всего с начала паводкового периода в Карагандинской и Жамбылской областях было эвакуировано 137 человек. Из них 36 уже вернулись домой, 101 находятся у родственников.