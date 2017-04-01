Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Лавров рассказал о «самой большой ошибке Порошенко»
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
9В мире зацвела сакура
18:38 (мск), источник: 365info.kz

Борьба с паводком идет круглосуточно

В паводкоопасных регионах РК круглосуточно принимаются превентивные меры и проводятся аварийно-спасательные работы, информируется комитет по ЧС.

Источник: 365info.kz

В Карагандинской области по состоянию на 1 апреля остаются подтопленными девять дворов на станции Талды Каркаралинского района. Из-за создавшейся угрозы местные органы эвакуировали 101 человека. Они сейчас находятся в селе Буркутты и городе Каракаралинске.

Читайте также
Паводки в Казахстане: вода перелилась через трассы и разрушила мост

При этом 40 человек от эвакуации в Буркутты отказались. В селе Акшокы также возникла угроза подтопления. Местные исполнительные органы и спасатели эвакуировали 20 человек в село Жарлы и в Каракаралинск.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 7 участков дорог. В Ерейментауском районе Акмолинской области село Бестогай оказалось отрезано от дороги областного значения Макинск-Тургай.

Для сельчан создали запас продуктов и лекарств. Местные власти организовали переправу через реку с помощью двух лодок. Кроме того, есть альтернативная дорога через село Степногорское Аккольского района.

Всего с начала паводкового периода в Карагандинской и Жамбылской областях было эвакуировано 137 человек. Из них 36 уже вернулись домой, 101 находятся у родственников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые назначения: Президент показал, кто хозяин в стране—эксперт
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
МИД РФ в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
Киев отказался верить в возможный бойкот «Евровидения»
Парламенту Венесуэлы вернули прежние полномочия
СМИ сообщили о смерти «второго человека» в ИГИЛ
Австралия ужесточит проверки авиапассажиров с Ближнего Востока
СК опроверг сообщения о возвращении Евгении Васильевой имущества
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Как накопить на новый «Мерседес» при зарплате 40 тысяч рублей Никак
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь