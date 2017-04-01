Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
10Европейские деревья года
13Теракт в центре Лондона
17:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В столице на Партизанском проспекте горел грузовой автомобиль

В два часа ночи 1 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля, припаркованном напротив жилого дома № 130 по Партизанскому проспекту.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС уже в 2.17, — сообщил корреспонденту sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко. — По прибытию установили, что горел грузовой автомобиль Fiat Ducato вместе с прицепом.

Огонь повредил стоящую рядом машину — легковой фургон Ford Transit. Люди, к счастью, не пострадали. Больше всего, конечно, досталось Fiat — сгорел моторный отсек, повреждены кабина, фары, стекла и лакокрасочное покрытие.

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить сотрудниками МЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына Андрея Разина могли убить витамины и недосып
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
МИД РФ в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
Киев отказался верить в возможный бойкот «Евровидения»
Все задержанные по делу о теракте в Лондоне отпущены
Задержан участник нападения на часть Росгвардии в Чечне
Фигурист Ханю обновил мировой рекорд в произвольной программе
СК опроверг сообщения о возвращении Евгении Васильевой имущества
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Как накопить на новый «Мерседес» при зарплате 40 тысяч рублей Никак
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь