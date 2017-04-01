В столице на Партизанском проспекте горел грузовой автомобиль
В два часа ночи 1 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля, припаркованном напротив жилого дома № 130 по Партизанскому проспекту.
В два часа ночи 1 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля, припаркованном напротив жилого дома № 130 по Партизанскому проспекту.
— Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС уже в 2.17, — сообщил корреспонденту sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко. — По прибытию установили, что горел грузовой автомобиль Fiat Ducato вместе с прицепом.
Огонь повредил стоящую рядом машину — легковой фургон Ford Transit. Люди, к счастью, не пострадали. Больше всего, конечно, досталось Fiat — сгорел моторный отсек, повреждены кабина, фары, стекла и лакокрасочное покрытие.
Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить сотрудниками МЧС.