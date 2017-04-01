СМИ сообщили о смерти «второго человека» в ИГИЛ

В Ираке в результате авиаудара был убит командир запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Айад аль-Джумейли, передает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение.

Согласно данным военной разведки, которые приводит иракский телеканал, аль-Джумейли был убит в районе города Эль-Кайм (мухафаза Анбар), недалеко от иракско-сирийской границы. Авиаудары были нанесены Военно-воздушными силами Ирака; когда произошла бомбардировка, не уточняется.

Reuters отмечает, что иракское телевидение называет убитого боевика «военным министром» ИГИЛ и «вторым человеком» в иерархии террористов, после лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.