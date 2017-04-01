СМИ сообщили о смерти «второго человека» в ИГИЛ
В Ираке уничтожен террорист, который считается заместителем лидера «Исламского государства» Абу Бакра
В Ираке уничтожен террорист, который считается заместителем лидера «Исламского государства» Абу Бакра
В Ираке в результате авиаудара был убит командир запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Айад
Согласно данным военной разведки, которые приводит иракский телеканал,
Reuters отмечает, что иракское телевидение называет убитого боевика «военным министром» ИГИЛ и «вторым человеком» в иерархии террористов, после лидера группировки Абу Бакра
В начале марта иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что лидеры шуры и приближенные к